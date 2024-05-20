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Регион
20 мая, 04:32

Над регионами России за ночь сбили семь украинских дронов

Минобороны: За ночь над Белгородской областью сбито пять БПЛА, над Курской — два

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны.

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", отмечается в телеграм-канале ведомства.

Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России
Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России

Пять украинских беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, два — над Курской.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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