Ночью в Курской области сбили два украинских БПЛА
Врио главы региона Смирнов: В Курской области сбили два украинских БПЛА
Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать Курскую область. Как передаёт в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, российские военные сбили в этом субъекте два украинских беспилотника.
"Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" — написал врио губернатора.
Напомним, что накануне, 19 мая, Смирнов сообщал о множественных атаках на регион со стороны украинских военных. В результате случившегося никто из жителей не пострадал, однако был повреждён личный автомобиль.
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