Ночью в Курской области сбили два украинских БПЛА

Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать Курскую область. Как передаёт в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, российские военные сбили в этом субъекте два украинских беспилотника.

"Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" — написал врио губернатора.