Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 04:00

Ночью в Курской области сбили два украинских БПЛА

Врио главы региона Смирнов: В Курской области сбили два украинских БПЛА

Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать Курскую область. Как передаёт в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, российские военные сбили в этом субъекте два украинских беспилотника.

"Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" — написал врио губернатора.

Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"

Напомним, что накануне, 19 мая, Смирнов сообщал о множественных атаках на регион со стороны украинских военных. В результате случившегося никто из жителей не пострадал, однако был повреждён личный автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров