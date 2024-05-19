В Курской области 14 населённых пунктов были атакованы ВСУ за день

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались совершить серию нападений на территорию РФ. Как сообщает в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, за прошедший день регион подвергся множественным атакам со стороны украинских военных.

"В течение дня обстреливались село Гордеевка Кореневского района, пункт пропуска Суджа, село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, посёлок имени Калинина Глушковского района, село Гоптаровка Беловского района. Никто из жителей не пострадал", — заявил чиновник.

Он указал также, что в населённых пунктах Гуево и Свердликово, а также в селе Гордеевка, посёлке Тёткино и деревне Кирилловка с беспилотных летательных аппаратов были сброшены взрывные устройства. В результате случившегося обошлось без пострадавших, однако в деревне Городище, расположенной в Рыльском районе, два беспилотника повредили личный автомобиль.

В то же время, по словам Смирнова, рядом с другими населёнными пунктами, находящимися в Курской области, российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали остальные дроны ВСУ.