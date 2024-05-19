Силы ПВО сбили пять беспилотников в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 29 мая.

"Около 16:00 (по московскому времени) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.