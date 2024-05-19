Силы ПВО сбили пять беспилотников в Белгородской области
МО РФ: Системы ПВО сбили четыре БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 29 мая.
"Около 16:00 (по московскому времени) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за два часа до этой атаки силы ПВО сбили ещё один беспилотник самолётного типа в регионе.
Life.ru писал, что утром 19 мая над указанным регионом звучала сирена ракетной опасности. Власти просили жителей спуститься в укрытие. Ранее дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа — разрушений не было. А до этого, в шестом часу утра, в Чернянском районе региона сработала система противовоздушной обороны, которая сбила дрон. Осколками в селе Волоконовка в двух домах выбило окна и повредило автомобиль, пострадавших не было.
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