Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 07:06

Над всей Белгородской областью звучит сирена ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена на всей территории Белгородской области, звучит сирена. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале утром в воскресенье, 19 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие", — обратился он к землякам.

Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России
Девять ракет ATACMS и 61 дрон сбили за ночь над тремя регионами России

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. О разрушениях не сообщается. А до этого, в шестом часу утра, в Чернянском районе региона сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник. Никто не пострадал. Но осколками в селе Волоконовка в двух домах выбило окна и повредило автомобиль.

Обложка ©

Николай Гынгазов / ТАСС

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров