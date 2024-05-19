Над всей Белгородской областью звучит сирена ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена на всей территории Белгородской области, звучит сирена. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале утром в воскресенье, 19 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие", — обратился он к землякам.