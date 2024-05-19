Над всей Белгородской областью звучит сирена ракетной опасности
Угроза ракетной опасности объявлена на всей территории Белгородской области, звучит сирена. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале утром в воскресенье, 19 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие", — обратился он к землякам.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. О разрушениях не сообщается. А до этого, в шестом часу утра, в Чернянском районе региона сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник. Никто не пострадал. Но осколками в селе Волоконовка в двух домах выбило окна и повредило автомобиль.
Николай Гынгазов / ТАСС