Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сбит беспилотник

В Чернянском районе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заверил, что никто не пострадал. Но осколками в селе Волоконовка в двух домах выбило окна и повредило автомобиль.

"Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. м. Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Гладков.