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19 мая, 02:58

Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сбит беспилотник

В Чернянском районе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заверил, что никто не пострадал. Но осколками в селе Волоконовка в двух домах выбило окна и повредило автомобиль.

"Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. м. Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Гладков.

Два человека ранило в белгородском селе Петровка при ударе дрона-камикадзе
Два человека ранило в белгородском селе Петровка при ударе дрона-камикадзе

Также минувшей ночью дроны ударили по Краснодарскому краю. Всего было сбито десять беспилотников, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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