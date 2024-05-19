ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ утром в воскресенье, 19 мая. О разрушениях не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал, что девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.