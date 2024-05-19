Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 06:30

ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ утром в воскресенье, 19 мая. О разрушениях не сообщается.

Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сбит беспилотник
Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сбит беспилотник

Ранее Life.ru сообщал, что девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон были уничтожены над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Белгородской областью, а над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 БПЛА.

Обложка ©

Евгений Епанчинцев / ТАСС

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров