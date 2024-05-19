ВСУ обстреляли сразу два села в Белгородской области, повреждены частные дома

По его словам, в Дроновке осколками снарядов были повреждены кровля, фасад и забор одного частного домовладения, а также линия газоснабжения. А в Новой Таволжанке повреждения, пояснил губернатор, выявлены в двух частных домах. В частности, выбиты окна, посечены кровли, заборы и фасады зданий. Погибших и раненых в обоих сёлах, к счастью, нет.