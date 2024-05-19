ВСУ обстреляли сразу два села в Белгородской области, повреждены частные дома
Гладков: Два частных дома в Новой Таволжанке повреждены после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли сёла Дроновка и Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Дроновке осколками снарядов были повреждены кровля, фасад и забор одного частного домовладения, а также линия газоснабжения. А в Новой Таволжанке повреждения, пояснил губернатор, выявлены в двух частных домах. В частности, выбиты окна, посечены кровли, заборы и фасады зданий. Погибших и раненых в обоих сёлах, к счастью, нет.
"Все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается", — отметил Гладков в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 19 мая средства ПВО сбили над территорией Россией 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. Три дрона, в частности, были сбиты над Белгородской областью.
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