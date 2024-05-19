Кровля храма загорелась в белгородском селе Малое Городище после обстрела ВСУ

В селе Малое Городище Новооскольского городского округа загорелась кровля храма Сергия Радонежского в результате атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пожарными расчётами производится тушение объекта", — уточнил Гладков.