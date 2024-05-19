Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один снаряд РСЗО "Ольха" и три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная киевская атака была пресечена около 19:00 по московскому времени.