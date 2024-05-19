Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"
Силы ПВО сбили три БПЛА и один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один снаряд РСЗО "Ольха" и три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная киевская атака была пресечена около 19:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и три БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что днём 19 мая ВСУ обстреляли сразу два белгородских села — Дроновка и Новая Таволжанка. В результате были повреждены частные дома. Обошлось, к счастью, без погибших и пострадавших. А несколько часов назад российская система ПВО сбила в регионе пять беспилотников. Чуть позже ВСУ обстреляли центр белгородского города Шебекино из РСЗО, пострадали трое детей и восемь взрослых. Также под обстрел украинских войск сегодня попало село Ржевка Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадало два человека.
ТАСС / Александр Полегенько