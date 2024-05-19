Игравшая на детской площадке 11-летняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ в Белгороде

В Белгороде украинский дрон влетел в окно многоэтажки, в результате чего пострадала одиннадцатилетняя девочка. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Ущерб получила и машина, которая находилась неподалёку.

Между тем город Шебекино подвергся атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате падения беспилотника и взрыва местные жители не пострадали. Повреждения получили один частный дом, где выбиты окна на веранде и посечён фасад, а также три легковушки. Кроме того, ущерб был причинён детской площадке.