Игравшая на детской площадке 11-летняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ в Белгороде
Гладков: В Белгороде дрон ВСУ влетел в многоэтажку, пострадала 11-летняя девочка
В Белгороде украинский дрон влетел в окно многоэтажки, в результате чего пострадала одиннадцатилетняя девочка. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Ущерб получила и машина, которая находилась неподалёку.
Между тем город Шебекино подвергся атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате падения беспилотника и взрыва местные жители не пострадали. Повреждения получили один частный дом, где выбиты окна на веранде и посечён фасад, а также три легковушки. Кроме того, ущерб был причинён детской площадке.
А у посёлка Чапаевский дроны-камикадзе атаковали два работающих в поле грузовика. В результате двух взрывов пострадавших нет, посечены транспортные средства.
Как сообщал Life.ru, утром 19 мая над регионом звучала сирена ракетной опасности. Власти просили жителей спуститься в укрытие. Днём ВСУ обстреляли сразу два села — Дроновка и Новая Таволжанка. В результате были повреждены частные дома. Погибших и раненых в этих населённых пунктах нет. А несколько часов назад российская система ПВО сбила в Белгородской области пять беспилотников.
Shutterstock / FOTODOM