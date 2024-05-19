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Регион
19 мая, 15:13

Игравшая на детской площадке 11-летняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ в Белгороде

Гладков: В Белгороде дрон ВСУ влетел в многоэтажку, пострадала 11-летняя девочка

В Белгороде украинский дрон влетел в окно многоэтажки, в результате чего пострадала одиннадцатилетняя девочка. Об этом вечером в воскресенье, 19 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Ущерб получила и машина, которая находилась неподалёку.

Между тем город Шебекино подвергся атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате падения беспилотника и взрыва местные жители не пострадали. Повреждения получили один частный дом, где выбиты окна на веранде и посечён фасад, а также три легковушки. Кроме того, ущерб был причинён детской площадке.

А у посёлка Чапаевский дроны-камикадзе атаковали два работающих в поле грузовика. В результате двух взрывов пострадавших нет, посечены транспортные средства.

ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Как сообщал Life.ru, утром 19 мая над регионом звучала сирена ракетной опасности. Власти просили жителей спуститься в укрытие. Днём ВСУ обстреляли сразу два села — Дроновка и Новая Таволжанка. В результате были повреждены частные дома. Погибших и раненых в этих населённых пунктах нет. А несколько часов назад российская система ПВО сбила в Белгородской области пять беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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