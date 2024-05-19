Двое жителей белгородского села ранены при очередном обстреле ВСУ
Гладков: При обстреле ВСУ села Ржевка под Белгородом пострадали два человека
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье, 19 мая, обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, один из снарядов попал в четырёхквартирный одноэтажный дом — после атаки он сильно повреждён. Другой снаряд попал в гараж, который весь сгорел вместе с легковушкой в нём. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача — там выбиты окна. Ущерб причинён и линии электропередачи.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 19 мая средства ПВО сбили над территорией РФ 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. Три дрона, в частности, были сбиты над Белгородской областью. Днём ВСУ обстреляли сразу два белгородских села — Дроновку и Новую Таволжанку. В результате были повреждены частные дома, погибших и пострадавших нет. Позже российская система ПВО сбила в регионе пять беспилотников. В Белгороде дрон ВСУ влетел в многоэтажку, в результате была ранена 11-летняя девочка.
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