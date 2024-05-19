Двое жителей белгородского села ранены при очередном обстреле ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье, 19 мая, обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, один из снарядов попал в четырёхквартирный одноэтажный дом — после атаки он сильно повреждён. Другой снаряд попал в гараж, который весь сгорел вместе с легковушкой в нём. Кроме того, осколками повреждены два частных жилых дома и офис семейного врача — там выбиты окна. Ущерб причинён и линии электропередачи.