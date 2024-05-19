ВСУ обстреляли центр Шебекина из РСЗО, пострадали трое детей и восемь взрослых

Трое детей и восемь взрослых получили ранения в Шебекине Белгородской области в результате очередного украинского обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, атака на центр города велась из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь. У 17-летнего парня — слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно", — написал губернатор в телеграм-канале.