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Регион
19 мая, 16:36

ВСУ обстреляли центр Шебекина из РСЗО, пострадали трое детей и восемь взрослых

Гладков: При обстреле ВСУ центра Шебекина пострадало 11 человек

Трое детей и восемь взрослых получили ранения в Шебекине Белгородской области в результате очередного украинского обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, атака на центр города велась из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь. У 17-летнего парня — слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно", — написал губернатор в телеграм-канале.

Что касается взрослых, то среди пострадавших пятеро мужчин и три женщины. По словам Гладкова, у них осколочные ранения различных частей тела, все госпитализированы. На данный момент разрушения в Шебекине зафиксированы в семи жилых домах, там выбиты окна в 98 квартирах. Также осколками от украинских снарядов повреждены 25 автомобилей, резюмировал губернатор.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 19 мая средства ПВО сбили над территорией России 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. Три дрона, в частности, были сбиты над Белгородской областью. Днём ВСУ обстреляли сразу два белгородских села — Дроновка и Новая Таволжанка. В результате были повреждены частные дома. Обошлось, к счастью, без погибших и пострадавших. А несколько часов назад российская система ПВО сбила в регионе пять беспилотников.

Игравшая на детской площадке 11-летняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ в Белгороде
Игравшая на детской площадке 11-летняя девочка ранена при атаке дрона ВСУ в Белгороде
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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