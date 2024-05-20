Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщила в понедельник, 20 мая, пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области", — говорится в сообщении.