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20 мая, 06:23

Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщила в понедельник, 20 мая, пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области", говорится в сообщении.

Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью сбиты три дрона ВСУ и снаряд РСЗО "Ольха"

Ранее Life.ru сообщал, что российская ПВО сбила 12 ракет ATACMS и "Точку-У". Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре французские бомбы Hammer и две американские ракеты HARM.

Мирон Сидоров
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