Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями
Российская ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщила в понедельник, 20 мая, пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что российская ПВО сбила 12 ракет ATACMS и "Точку-У". Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре французские бомбы Hammer и две американские ракеты HARM.