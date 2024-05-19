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Регион
19 мая, 10:30

Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 12 ракет ATACMS и "Точку-У"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и одну "Точку-У" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами ПВО за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолётного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета "Точка-У", 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре французских бомбы Hammer, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". В Минобороны добавили, что при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ нанесено поражение ВСУ в 112 районах.

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А накануне, 18 мая, российские бойцы освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, наши военные продолжают активное продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого также были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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