Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 12 ракет ATACMS и "Точку-У"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и одну "Точку-У" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами ПВО за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолётного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета "Точка-У", 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре французских бомбы Hammer, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". В Минобороны добавили, что при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ нанесено поражение ВСУ в 112 районах.

