Российская армия освободила Работино

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Работино Запорожской области. Кроме территорий, противник лишился до 25 военнослужащих, двух автомобилей и 155-мм американской гаубицы М777. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", — добавили в оборонном ведомстве.