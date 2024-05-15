Российская армия освободила Работино
МО РФ: Группировка войск "Днепр" освободила село Работино Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Работино Запорожской области. Кроме территорий, противник лишился до 25 военнослужащих, двух автомобилей и 155-мм американской гаубицы М777. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал об успехах российских военных в Харьковской области. Там группировка "Север" ВС РФ освободила населённые пункты Глубокое и Лукьянцы. А до этого нашим бойцам удалось занять село Бугроватка.
ТАСС / Дмитрий Рогулин