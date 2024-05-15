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15 мая, 10:28

Российская армия освободила Работино

МО РФ: Группировка войск "Днепр" освободила село Работино Запорожской области

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Работино Запорожской области. Кроме территорий, противник лишился до 25 военнослужащих, двух автомобилей и 155-мм американской гаубицы М777. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", — добавили в оборонном ведомстве.

Армия России заняла четыре населённых пункта в Харьковской области
Армия России заняла четыре населённых пункта в Харьковской области

Ранее Life.ru сообщал об успехах российских военных в Харьковской области. Там группировка "Север" ВС РФ освободила населённые пункты Глубокое и Лукьянцы. А до этого нашим бойцам удалось занять село Бугроватка.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Мышляева
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