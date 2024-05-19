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18 мая, 21:44

В зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших лётчиков ВСУ

В зоне спецоперации погиб замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ Василюк

Погибший лётчик ВСУ Денис Василюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 831-я бригада тактичної авіації

Погибший лётчик ВСУ Денис Василюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 831-я бригада тактичної авіації

В зоне СВО ликвидирован один из ведущих лётчиков ВСУ — Денис Василюк. Сведения об этом появились на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook*.

"На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — указано в сообщении.

Известно, что он являлся пилотом истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Василюка характеризуют как профессионала своего дела, совершившего десятки вылетов. Есть сведения, что Василюк погиб, выполняя боевое задание.

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Ранее подразделения группировки войск "Восток" Российской армии за сутки сорвали четыре контратакующие операции штурмовых групп ВСУ. Украинская армия лишилась 155 военнослужащих во время своих попыток контратак.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Анатолий Симоненко
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