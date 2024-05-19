В зоне СВО ликвидирован один из ведущих лётчиков ВСУ — Денис Василюк. Сведения об этом появились на странице 831-й бригады тактической авиации в Facebook*.

"На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", — указано в сообщении.

Известно, что он являлся пилотом истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Василюка характеризуют как профессионала своего дела, совершившего десятки вылетов. Есть сведения, что Василюк погиб, выполняя боевое задание.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" Российской армии за сутки сорвали четыре контратакующие операции штурмовых групп ВСУ. Украинская армия лишилась 155 военнослужащих во время своих попыток контратак.