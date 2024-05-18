Российские войска "Восток" отбили 4 контратаки, уничтожив 155 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" Российской армии за сутки сорвали четыре контратакующие операции штурмовых групп ВСУ. Украинская армия лишилась 155 военнослужащих во время своих попыток. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР", — пишет пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

В течение суток были отражены четыре контратакующих прорыва групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Владимировки и Новомайорского Донецкой Народной Республики.

По информации Министерства, в ходе атак украинская армия потеряла 155 солдат, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 американского производства и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".