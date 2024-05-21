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Регион
21 мая, 03:11

Один из освобождённых Россией посёлков ВСУ использовали для обстрелов Белгорода

Минобороны РФ: ВСУ использовали освобождённую Плетенёвку для обстрелов Белгорода

Освобождённый российскими военнослужащими посёлок Плетенёвка, расположенный в Харьковской области, с самого начала проведения специальной военной операции использовался Вооружёнными силами Украины для обстрела Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что оттуда украинские военные неоднократно обстреливали населённые пункты Белгородской области, в том числе Белгород и Шебекино. Также в МО сообщили, что в этом освобождённом посёлке практически каждый дом был оборудован в огневые точки.

"Вот дома — они их накрывали миномётами. "Бабой-Ягой" постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо", — приводит ТАСС слова военнослужащего с позывным Сокол, который участвовал в освобождении Плетенёвки.

Российский военный подчеркнул, что теперь люди могут спать спокойно. Он также сообщил, что его сослуживцы сражаются достойно и назад никто не идёт.

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Напомним, что об освобождении Плетенёвки Минобороны РФ сообщало 11 мая. Тогда вместе с этим населённым пунктом также были освобождены Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечье, тоже расположенные в Харьковской области.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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