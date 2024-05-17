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17 мая, 18:54

"Где-то на границе с Польшей": Медведев рассказал, где закончится санитарная зона на Украине

Медведев: Санитарная зона на Украине может закончиться в Польше по вине НАТО

России придётся значительно расширять границу санитарной зоны на Украине по вине "дебиловатых натовских стратегов", которые передают киевскому режиму дальнобойное оружие с радиусом действия в несколько сотен километров. К такому выводу пришёл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что находящиеся в арсенале ВСУ ракеты Storm Shadow способны поражать цели на дистанции не менее 550 километров. Учитывая, что расстояние между Киевом и Белгородом не превышает 430 километров, ВС РФ будут вынуждены установить контроль над всей Центральной и значительной частью Западной Украины. Иным способом безопасность российских городов и сёл попросту не обеспечить, считает зампред СБ.

"Даже если представить себе, что подписан какой-то документ с Киевом (а вернее — с Вашингтоном), любой новый бандеровский полудурок с ракетами его вполне способен нарушить. Последствия очевидны. Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше", — констатировал Медведев.

Он также предположил, что НАТО заинтересован в полном освобождении Украины Россией. Иначе не объяснить, почему Киев получает от альянса столь дальнобойное оружие, несмотря на неоднократные предупреждения Владимира Путина о санитарной зоне.

Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу
Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу

О создании санитарной зоны 17 мая обмолвился и российский лидер, который находится с госвизитом в Китае. По словам главы государства, наступательные действия ВС РФ на Харьковском направлении нацелены на смещение линии фронта для защиты жителей приграничья от обстрелов ВСУ.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
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