России придётся значительно расширять границу санитарной зоны на Украине по вине "дебиловатых натовских стратегов", которые передают киевскому режиму дальнобойное оружие с радиусом действия в несколько сотен километров. К такому выводу пришёл зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что находящиеся в арсенале ВСУ ракеты Storm Shadow способны поражать цели на дистанции не менее 550 километров. Учитывая, что расстояние между Киевом и Белгородом не превышает 430 километров, ВС РФ будут вынуждены установить контроль над всей Центральной и значительной частью Западной Украины. Иным способом безопасность российских городов и сёл попросту не обеспечить, считает зампред СБ.

"Даже если представить себе, что подписан какой-то документ с Киевом (а вернее — с Вашингтоном), любой новый бандеровский полудурок с ракетами его вполне способен нарушить. Последствия очевидны. Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше", — констатировал Медведев.