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Регион
21 мая, 11:43

Под Белгородом мальчик пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом

Семилетний мальчик пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в селе Колосково Валуйского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У ребёнка повреждены мягкие ткани обеих стоп.

"Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ, а после будет переведён на лечение в детскую областную клиническую больницу", — написал чиновник в телеграм-канале.

Какой именно боеприпас сдетонировал и что делал с ним ребёнок, не уточняется. Глава региона призвал родителей внимательнее относиться к тому, что берут в руки их дети. На фото ниже — тапочка пострадавшего.

Тапочка мальчика, пострадавшего от боеприпаса в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Тапочка мальчика, пострадавшего от боеприпаса в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Ранее украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Погибла женщина. Также в машине находилась её семья: пострадали свекровь, свёкор и муж убитой.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Матвей Константинов
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