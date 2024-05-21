Под Белгородом мальчик пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом

Семилетний мальчик пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в селе Колосково Валуйского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У ребёнка повреждены мягкие ткани обеих стоп.

"Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ, а после будет переведён на лечение в детскую областную клиническую больницу", — написал чиновник в телеграм-канале.

Какой именно боеприпас сдетонировал и что делал с ним ребёнок, не уточняется. Глава региона призвал родителей внимательнее относиться к тому, что берут в руки их дети. На фото ниже — тапочка пострадавшего.

Тапочка мальчика, пострадавшего от боеприпаса в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков