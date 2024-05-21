Украинский беспилотник ликвидирован над Курской областью
Минобороны: Над Курской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа
Над территорией Курской области около 7:00 21 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — проинформировало ведомство в телеграм-канале.
А над Белгородской областью за прошедшую ночь были сбиты два украинских беспилотника. Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили снаряд ракетной системы залпового огня "Ольха".
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