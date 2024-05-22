Над Старым Осколом ПВО уничтожила украинский дрон
Гладков сообщил об уничтожении БПЛА самолётного типа над Старым Осколом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией город Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и повреждён один автомобиль. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Обход территории продолжится в светлое время суток.
Накануне днём сообщалось, что российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников. Также целью зенитчиков стали разные типы ракет и бомб, поставленных ВСУ странами Запада, в частности ATACMS, HARM, SCALP-EG и Hammer.