Над Старым Осколом ПВО уничтожила украинский дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией город Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и повреждён один автомобиль. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Обход территории продолжится в светлое время суток.