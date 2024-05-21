Женщина-водитель ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на её машину под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. За рулём была женщина, которая в результате взрыва получила ранение бедра. Об этом вечером во вторник, 21 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Инцидент произошёл между сёлами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля. Пострадавшая с осколочным ранением бедра сама обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он в телеграм-канале, добавив, что от госпитализации пострадавшая отказалась.

Кроме того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Долгое. Произошёл взрыв, однако пострадавших, к счастью, нет. Повреждения получила хозпостройка частного дома. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Последствия атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе на село Долгое в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков