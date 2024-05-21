Стали известны имена 17 погибших при обрушении дома в Белгороде 12 мая
Гладков опубликовал список погибших при обрушении дома в Белгороде 12 мая
Имена всех 17 людей, которые погибли в результате частичного обрушения жилого дома в Белгороде 12 мая из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), установлены. В списке погибших значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения. Полный список жертв опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков:
1. Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 г.р.
2. Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 г.р.
3. Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 г.р.
4. Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 г.р.
5. Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 г.р.
6. Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 г.р.
7. Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 г.р.
8. Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 г.р.
9. Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 г.р.
10. Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 г.р.
11. Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 г.р.
12. Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 г.р.
13. Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 г.р.
14. Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 г.р.
15. Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 г.р.
16. Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 г.р.
17. Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 г.р.
"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил всё это. Ещё раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона в телеграм-канале.
Напомним, обрушение целого подъезда жилого дома в Белгороде произошло после ракетной атаки ВСУ 12 мая. Спасатели достали из-под завалов 17 жителей, но, к несчастью, ещё 17 граждан погибли в результате удара, среди них двое детей и 17-летняя студентка. 21 мая Следственный комитет (СК) РФ установил личности всех погибших.
Life.ru