Стали известны имена 17 погибших при обрушении дома в Белгороде 12 мая

Имена всех 17 людей, которые погибли в результате частичного обрушения жилого дома в Белгороде 12 мая из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), установлены. В списке погибших значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения. Полный список жертв опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков:

"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил всё это. Ещё раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона в телеграм-канале.