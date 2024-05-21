СК установил личности всех погибших при ударе по многоэтажке в Белгороде
Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения многоэтажки в Белгороде после удара со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что в результате погибло 17 человек, ещё 19 пострадало.