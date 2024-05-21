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Регион
21 мая, 15:31

СК установил личности всех погибших при ударе по многоэтажке в Белгороде

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Установлены личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения многоэтажки в Белгороде после удара со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

"В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что в результате погибло 17 человек, ещё 19 пострадало.

Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить
Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить

Напомним, обрушение целого подъезда жилого дома в Белгороде произошло после ракетной атаки Вооружённых сил Украины 12 мая. Спасатели достали из-под завалов 17 жителей, но, к несчастью, ещё 17 граждан были убиты в результате удара, среди них двое детей и студентка 17 лет.

Наталья Исакова
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