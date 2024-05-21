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Регион
21 мая, 10:41

Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников и пять бомб Hammer

ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 45 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также целью зенитчиков стали разные типы ракет и бомб, поставленных ВСУ странами Запада.

В частности, речь идёт о двух оперативно-тактических ракетах ATACMS и четырёх противорадиолокационных снарядах HARM, а также о восьми крылатых ракетах SCALP-EG и пяти управляемых авиационных бомбах Hammer из Франции. Кроме того, уничтожено несколько ракет для реактивных систем залпового огня.

"Сбито <...> также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и [ракета РСЗО] "Ольха", — говорится в сообщении.

Украинский беспилотник ликвидирован над Курской областью
Украинский беспилотник ликвидирован над Курской областью

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Донецкой Народной Республике. Под натиском бойцов группировки "Центр" противник лишился, в частности, более 330 военнослужащих, а также нескольких боевых машин пехоты — двух немецких Marder и одной американской Bradley.

Матвей Константинов
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