Российская ПВО за сутки сбила 45 украинских беспилотников и пять бомб Hammer
ЗРК С-400 "Триумф" ВС РФ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 45 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также целью зенитчиков стали разные типы ракет и бомб, поставленных ВСУ странами Запада.
В частности, речь идёт о двух оперативно-тактических ракетах ATACMS и четырёх противорадиолокационных снарядах HARM, а также о восьми крылатых ракетах SCALP-EG и пяти управляемых авиационных бомбах Hammer из Франции. Кроме того, уничтожено несколько ракет для реактивных систем залпового огня.
"Сбито <...> также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и [ракета РСЗО] "Ольха", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Донецкой Народной Республике. Под натиском бойцов группировки "Центр" противник лишился, в частности, более 330 военнослужащих, а также нескольких боевых машин пехоты — двух немецких Marder и одной американской Bradley.