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20 мая, 10:28

ВСУ за сутки потеряли в ДНР сотни военных, а также три БМП Bradley и Marder

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 330 военных, БМП Marder и Bradley в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 330 военных в ДНР, а также три боевые машины пехоты (БМП), среди которых две немецкие Marder и американская Bradley. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в понедельник, 20 мая.

"Потери противника составили более 330 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две Marder производства ФРГ и Bradley производства США, а также два автомобиля", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения российских войск группировки "Центр" улучшили положение и поразили формирования 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад Вооружённых сил Украины у Уманского, села Нетайлово и посёлка Очеретино в ДНР. Кроме того, ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ вблизи села Соловьёво Донецкой Народной Республики.

По данным министерства, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin, а также несколько гаубиц: 155-миллиметровую американскую М777, а также 152-миллиметровую "Мста-Б" и 122-миллиметровую Д-30.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные полностью освободили Белогоровку в ЛНР. На этом участке фронта работает Южная группировка войск российской армии, её бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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