Под Николаевым взлетел на воздух ангар, где ВСУ любили хранить свои "Хаймарсы"

ВС России ударили по украинским ангарам с РСЗО HIMARS в Николаевской области. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

"Сопротивление из русского города Очакова сообщает о том, что этой ночью было два прилёта в ангары бывшего Рыбколхоза... Бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По данным агента из района удара, "Герани" зафиксировали там около 04:00. ВСУ пытались сбить беспилотники, но безуспешно. До этого он слышал ещё один "бах", но неясно, был ли это прилёт или украинские зенитчики сбили цель.