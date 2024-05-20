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20 мая, 08:08

Под Николаевым взлетел на воздух ангар, где ВСУ любили хранить свои "Хаймарсы"

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангарам, где ВСУ прятали свои HIMARS

РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ВС России ударили по украинским ангарам с РСЗО HIMARS в Николаевской области. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

"Сопротивление из русского города Очакова сообщает о том, что этой ночью было два прилёта в ангары бывшего Рыбколхоза... Бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По данным агента из района удара, "Герани" зафиксировали там около 04:00. ВСУ пытались сбить беспилотники, но безуспешно. До этого он слышал ещё один "бах", но неясно, был ли это прилёт или украинские зенитчики сбили цель.

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по заводу и военному аэродрому в Умани
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Ранее Сергей Лебедев сообщил о мощном взрыве в пригороде Одессы. По его словам, удар пришёлся по военной части, куда, не особо торопясь, позднее проехали спасатели и кареты скорой помощи.

Матвей Константинов
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