Минувшей ночью ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в частности, взрывы прозвучали в Умани Черкасской области.

"Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилётов по военным объектам, под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт", — рассказал он РИА "Новости".

Также был поражён военный аэродром, обслуживающий тяжёлые борты, прибывающие на разгрузку, и переделанные под ракеты НАТО истребители Су-27. А в 00:40 мощный прилёт зафиксировали в районе закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", где ремонтируется и хранится техника в ВСУ, в том числе гусеничная.

Кроме того, в 00:55 и 01:05 прозвучали взрывы на аэродроме в районе пригородной Родниковки, после чего более часа была слышна детонация. Туда же проехало несколько карет скорой помощи и нарядов МЧС, на данный момент район аэродрома оцеплен, сотрудники Службы безопасности Украины проводят поквартирные обходы.

По словам Лебедева, территория вокруг аэродрома закрыта для гражданских, там ведутся строительные работы по подготовке к приёму самолётов НАТО, хотя на данный момент он используется как учебный центр. Ещё два попадания зафиксировали в Харькове. По данным сопротивления, там могли формироваться батальоны из сотрудников полиции для дальнейшей отправки на восток.

А в 05:40 прилёт услышали в районе села Циркуны, что в пригороде Харькова. Там фиксировали скопление личного состава ВСУ, где его "перебирают" и отправляют на разные направления.