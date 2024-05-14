В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов: В Киевском районе города прогремел взрыв
В Харькове раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем, удар был по Харькову или по его окрестностям", — написал чиновник в телеграм-канале.
Позже Терехов информировал, что прилёт был в Киевском районе города. Предварительно, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты обследуют место удара.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление Российской армии. За несколько дней наши военные освободили ряд населённых пунктов. По словам украинских солдат, обстановка на фронте для них настоящий ад. The New York Times сообщила, что успехи РФ деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие. Областные власти признали продвижение ВС России, а ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.
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