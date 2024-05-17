В подполье сообщили о мощном прилёте по военной части ВСУ под Одессой

В пригороде Одессы прогремел мощнейший взрыв с последующей детонацией. Удар пришёлся по военной части в посёлке Дачное, заявил в телеграм-канале координатор подполья Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на одесское пророссийское движение.

"В 15:20 в Одессе был зафиксирован прилёт. Одесское Сопротивление сообщает, что прилетело в пригород Одессы, посёлок Дачное, в военную часть. Прилёт был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилёта только в 15:55 и несильно торопятся. Видимо, попали тютелька в петельку. Люди пишут, что склады минус. Вот теперь и пожарки, и скорые помчались", — сказано в его публикации.

Участники подполья в Одессе сообщали о крайне интенсивном дорожном движении в сторону военной части в последние несколько часов. В основном украинские военные передвигались на автобусах и "бандеромобилях" — так называют пикапы с установленными на них турелями для ведения огня по беспилотникам. Эти машины пользуются большим спросом именно у бойцов националистических подразделений.

Кроме того, подпольщики заметили и перевозку военной техники на платформах, в том числе и гусеничной. Минимум трижды за сутки в сторону военной части проехали сильно нагруженные тягачи. А мощность взрыва на объекте не оставляет сомнений, что удар пришёлся по складу, где хранились снаряды.

Лебедев уточнил, что из другой части Одессы поступает информация о том, что по улице Есенина на бешеной скорости пронеслась фура с морским контейнером на прицепе. У неё было сопровождение с мигалками и сиренами, игнорировавшее сигналы светофоров, а также кортеж из "тачанок с пулемётами". С того же направления приходят сведения о спешной погрузке на железной дороге.