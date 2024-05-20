Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 10:19

ВС России освободили Белогоровку Луганской Народной Республики

ВС РФ полностью освободили Белогоровку Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны. На данном участке фронта работает Южная группировка войск Российской армии, её бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля, а в ходе контрбатарейной борьбы оказались поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две британские 105-миллиметровые гаубицы L-119, американское 105-миллиметровое оружие М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены четыре склада боеприпасов.

Над регионами России за ночь сбили семь украинских дронов
Над регионами России за ночь сбили семь украинских дронов

Ранее Минобороны поделилось недавними успехами российской ПВО. Так, наши зенитчики всего за сутки уничтожили, например, 12 ракет ATACMS и четыре французские бомбы Hammer. Кроме того, сбито 103 беспилотника.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров