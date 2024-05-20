ВС России освободили Белогоровку Луганской Народной Республики
ВС РФ полностью освободили Белогоровку Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны. На данном участке фронта работает Южная группировка войск Российской армии, её бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.
Кроме того, в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля, а в ходе контрбатарейной борьбы оказались поражены две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две британские 105-миллиметровые гаубицы L-119, американское 105-миллиметровое оружие М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
Ранее Минобороны поделилось недавними успехами российской ПВО. Так, наши зенитчики всего за сутки уничтожили, например, 12 ракет ATACMS и четыре французские бомбы Hammer. Кроме того, сбито 103 беспилотника.
ТАСС / Алексей Коновалов