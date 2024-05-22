Российский "Град" накрыл более 100 украинских военных и технику под Авдеевкой

Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Центр" нанесли удар по живой силе и технике ВСУ из БМ-21. Потери противника составили около ста военных, три БМП, а также средства связи и наблюдения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на Авдеевском направлении", — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские военные выпустили залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 15 километров. Разведчики контролировали поражение цели с помощью беспилотников "Орлан-30".