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Регион
22 мая, 02:39

Российский "Град" накрыл более 100 украинских военных и технику под Авдеевкой

МО РФ: ВСУ потеряли под Авдеевкой более 100 военных и 3 БМП при ударе "Града"

Артиллерийские расчёты группировки российских войск "Центр" нанесли удар по живой силе и технике ВСУ из БМ-21. Потери противника составили около ста военных, три БМП, а также средства связи и наблюдения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на Авдеевском направлении", — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские военные выпустили залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 15 километров. Разведчики контролировали поражение цели с помощью беспилотников "Орлан-30".

ВСУ понесли тяжёлые потери в провальных контратаках в ДНР
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Ранее стало известно, что российские войска освободили почти половину Волчанска в Харьковской области и продолжают выравнивать линию фронта. Этот населённый пункт является стратегическим, и ВСУ стягивают к нему силы с Купянского направления и из-под Краматорска. Однако им приходится контратаковать с большими потерями и постепенно отступать.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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