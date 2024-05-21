Российские войска освободили почти половину Волчанска

Около 40% территории города Волчанска освободили войска РФ и продолжают постепенно выравнивать линию фронта в регионе. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Наши ребята контролируют порядка 40% города, достаточно глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли, со всех рубежей, те, которые были в Волчанске, и закрепили, можно сказать, свои позиции. <…> Основная часть северной части города уже полностью освобождена", — сказал он в эфире Первого канала.