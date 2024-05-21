Российские войска освободили почти половину Волчанска
Ганчев: ВС РФ освободили Волчанск на 40% и продолжают выравнивать линию фронта
Почти половина Волчанска освобождена ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Около 40% территории города Волчанска освободили войска РФ и продолжают постепенно выравнивать линию фронта в регионе. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши ребята контролируют порядка 40% города, достаточно глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли, со всех рубежей, те, которые были в Волчанске, и закрепили, можно сказать, свои позиции. <…> Основная часть северной части города уже полностью освобождена", — сказал он в эфире Первого канала.
Так как город Волчанск является стратегическим, ВСУ стягивают к нему силы с Купянского направления и из-под Краматорска. Им приходится контратаковать с большими потерями и постепенно отступать, заявил Ганчев. Также он отметил, что ВС РФ продвигаются в сторону села Липцы севернее Харькова.
Напомним, российские войска сейчас ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Ранее Life.ru рассказывал, что в северной части Волчанска российские солдаты уже развернули триколор. Они пообещали в скором времени водрузить флаг в самом центре города.