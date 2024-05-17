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Регион
17 мая, 15:15

Life.ru показывает обстановку в Волчанске, за который сейчас бьются ВС РФ

Обстановку в Волчанске Харьковской области сняли на видео

Телеграм-канал SHOT публикует видео обстановки в городе Волчанске Харьковской области, за который сейчас ведутся серьёзные бои. На кадрах — населённый пункт с высоты птичьего полёта.

Обстановка в городе Волчанске Харьковской области. Видео © SHOT

Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу
Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу

Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее также допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе начали создавать.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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