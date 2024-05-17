Life.ru показывает обстановку в Волчанске, за который сейчас бьются ВС РФ
Обстановку в Волчанске Харьковской области сняли на видео
Телеграм-канал SHOT публикует видео обстановки в городе Волчанске Харьковской области, за который сейчас ведутся серьёзные бои. На кадрах — населённый пункт с высоты птичьего полёта.
Обстановка в городе Волчанске Харьковской области. Видео © SHOT
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее также допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе начали создавать.