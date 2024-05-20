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Регион
20 мая, 13:31

"Скоро флаг будет висеть в центре": Российские бойцы развернули триколор в северной части Волчанска

Бойцы ВС РФ развернули российский триколор в северной части Волчанска

Бойцы ВС РФ, проводящие операцию по освобождению Волчанска в Харьковской области, развернули на одной из улиц города российский триколор. Соответствующие кадры публикует ряд телеграм-каналов.

Бойцы с российским флагом в северной части Волчанска. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

В свою очередь телеграм-канал "Военкоры Русской весны" сообщает, что на кадрах — бойцы 47-й танковой дивизии 272-го мотострелкового полка. Подразделение, как отмечают журналисты, "фиксирует результаты своей боевой работы, показывая, что бои идут южнее и большая часть Волчанска уже под нашим контролем". Южная же часть города пока остаётся за ВСУ.

"Скоро этот флаг будет висеть в самом центре Волчанска", — говорит на появившихся кадрах, снятых в Волчанске, один из бойцов.

Напомним, российские войска сейчас ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее также допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе начали создавать.

Как варится Волочанский котëл под Харьковом и что изменилось в налётах ВСУ на Россию
Как варится Волочанский котëл под Харьковом и что изменилось в налётах ВСУ на Россию
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Наталья Исакова
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