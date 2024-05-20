"Скоро флаг будет висеть в центре": Российские бойцы развернули триколор в северной части Волчанска

Бойцы ВС РФ, проводящие операцию по освобождению Волчанска в Харьковской области, развернули на одной из улиц города российский триколор. Соответствующие кадры публикует ряд телеграм-каналов.

Бойцы с российским флагом в северной части Волчанска. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

В свою очередь телеграм-канал "Военкоры Русской весны" сообщает, что на кадрах — бойцы 47-й танковой дивизии 272-го мотострелкового полка. Подразделение, как отмечают журналисты, "фиксирует результаты своей боевой работы, показывая, что бои идут южнее и большая часть Волчанска уже под нашим контролем". Южная же часть города пока остаётся за ВСУ.