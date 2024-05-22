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22 мая, 10:07

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнскую косу

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнскую косу метким ударом дрона по военному порту Очакова в Николаевской области. Об этом сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков",приводит его слова РИА "Новости".

По словам Лебедева, буквально на днях противник завёз туда различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов. Это было сделано в рамках подготовки атаки и высадки десанта на Кинбурнскую косу.

Кинбурнская коса — песчаный участок суши в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем. Это самая южная точка освобождённой от украинских националистов территорий Украины. Она берёт своё начало в освобождённой Херсонской области, а остриём впивается уже в Николаевскую область Украины. Долгое время оборону здесь держат бойцы казачьей бригады "Дон".

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Ранее в подполье сообщили о мощном прилёте по военной части ВСУ под Одессой. Кроме того, подпольщики заметили и перевозку военной техники на платформах, в том числе и гусеничной. Минимум трижды за сутки в сторону военной части проехали сильно нагруженные тягачи. А мощность взрыва на объекте не оставляет сомнений, что удар пришёлся по складу, где хранились снаряды.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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