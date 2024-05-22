Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнскую косу метким ударом дрона по военному порту Очакова в Николаевской области. Об этом сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Лебедева, буквально на днях противник завёз туда различные плавсредства — от катеров до водных мотоциклов. Это было сделано в рамках подготовки атаки и высадки десанта на Кинбурнскую косу.

Кинбурнская коса — песчаный участок суши в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем. Это самая южная точка освобождённой от украинских националистов территорий Украины. Она берёт своё начало в освобождённой Херсонской области, а остриём впивается уже в Николаевскую область Украины. Долгое время оборону здесь держат бойцы казачьей бригады "Дон".