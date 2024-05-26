Подполье сообщило об ударе по складу в Днепропетровской области, где могли находиться ракеты ATACMS

В Днепропетровской области был нанесён удар по складу, где могли находиться американские ракеты ATACMS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилёты по военным объектам. Было два удара в начале первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины...", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.

Координатор подполья добавил, что по данным сопротивления на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли ракеты, по описанию похожие на американские ATACMS. Лебедев уточнил, что после второго прилёта к складу поехали бригады скорой помощи. Медиков не сразу пустили, они около 15–20 минут стояли в ожидании на блокпосту. Собеседник агентства добавил, что также происходила эвакуация на вертолётах.