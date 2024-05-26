В Староконстантинове поражён аэродром для F-16 и полигон ВСУ, сообщило подполье

Минувшей ночью ВС России нанесли несколько ударов по целям в Староконстантинове Хмельницкой области, рассказал журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Один из ударов был нанесён по военному аэродрому, который готовили к приёму обещанных Киеву истребителей F-16. Другой прилёт прозвучал в направлении полигона.

"По данным Сопротивления, [там] находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", — сказал собеседник РИА "Новости".