Киевский режим потеряет ещё больше территорий, если Соединённые Штаты вновь проигнорируют предложение Москвы по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Newsweek рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас", — заявил дипломат.

Глава дипмиссии РФ добавил, что США нарочно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя, что Кремль якобы не готов к мирным переговорам. По его словам, ни о какой так называемой заморозке конфликта не может быть и речи, а президент РФ Владимир Путин никогда ни о чём подобном не говорил.

В то же время Антонов подчеркнул, что любые договорённости с Киевом "должны учитывать ситуацию на земле", а отступление или отвод войск на гипотетические или разделительные рубежи исключены. Он также напомнил, что новые субъекты России уже включены в Конституцию РФ, где чётко обозначены границы страны.

"Президент Владимир Владимирович Путин обозначил, что России нужны осязаемые, юридически закреплённые на бумаге гарантии в сфере безопасности. Но, исходя из нынешнего положения на Украине, непонятно, кто именно может поставить подпись под документом с учётом прекращения срока полномочий (Владимира. — Прим. Life.ru) Зеленского. Данная фигура уже лишилась легитимности. Это серьёзный вопрос, который нуждается в обсуждении", — отметил Антонов.

Посол указал, что Зеленский уже лишился легитимности и необходимо провести серьёзное обсуждение, чтобы определить представителя киевского режима, который подпишет документ.

Также посол высказался на тему конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, проходящее там мероприятие является профанацией, которая не сможет заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу.

"Заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У неё просто нет полномочий", — заключил Антонов.