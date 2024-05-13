То, что США никак не реагируют на удары по российскому Белгороду, показывает желание снять ответственность за совершаемые злодеяния с властей Украины. Об этом журналистам рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования, — весьма красноречива. Подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния. "Независимые" СМИ даже не заметили, что за сутки российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз", — пояснил Антонов.