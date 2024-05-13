"Неонацистские выродки": Посол Антонов обвинил США в отсутствии реакции на атаки Белгорода
Антонов: США замалчивают удары по Белгороду, выгораживая киевских марионеток
Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
То, что США никак не реагируют на удары по российскому Белгороду, показывает желание снять ответственность за совершаемые злодеяния с властей Украины. Об этом журналистам рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования, — весьма красноречива. Подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния. "Независимые" СМИ даже не заметили, что за сутки российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз", — пояснил Антонов.
Он обратил внимание на то, что при этих обстрелах было задействовано западное оружие, — это обесценивает обещания Киева не использовать по территории России вооружения, полученные из Штатов. Антонов заявил, что "страусиная" политика коллективного Запада и нежелание "одёрнуть" украинских приспешников плохо закончатся. Покрывательство террористов бесчеловечно и чудовищно, заявил дипломат. Военным РФ нужно наращивать боевые действия, чтобы отодвинуть военную угрозу от рубежей страны, ведь, когда речь ведётся о национальной безопасности, компромиссы неприемлемы, пришёл к выводу российский посол.
Напомним, ВСУ нанесли удар из ТРК "Точка-У" по жилому зданию утром 12 мая. В результате один из подъездов многоэтажки разрушился до основания. Белгородские спасатели извлекли из-под обломков разрушенной многоэтажки на улице Щорса тела 15 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.