Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Общественное": В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал "Общественное".
"В Киевской области был слышен звук взрыва", — информирует телеканал.
Подробности при этом не уточняются. Тем временем на всей территории Украины отменили воздушную тревогу. Первые сообщения об этом начали поступать из Сумской области в 05:20 мск, затем в течение шести минут сигнал отменили в остальных регионах. Наиболее долго воздушная тревога звучала в Харьковской области — 20 часов 26 минут.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. А накануне, по данным СМИ, в Харькове был уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в торговом центре.
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