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Регион
26 мая, 03:19

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

"Общественное": В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал "Общественное".

"В Киевской области был слышен звук взрыва", — информирует телеканал.

Подробности при этом не уточняются. Тем временем на всей территории Украины отменили воздушную тревогу. Первые сообщения об этом начали поступать из Сумской области в 05:20 мск, затем в течение шести минут сигнал отменили в остальных регионах. Наиболее долго воздушная тревога звучала в Харьковской области — 20 часов 26 минут.

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Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. А накануне, по данным СМИ, в Харькове был уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в торговом центре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Никита Никонов
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