Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Подробности при этом не уточняются. Тем временем на всей территории Украины отменили воздушную тревогу. Первые сообщения об этом начали поступать из Сумской области в 05:20 мск, затем в течение шести минут сигнал отменили в остальных регионах. Наиболее долго воздушная тревога звучала в Харьковской области — 20 часов 26 минут.