Уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в ТЦ Харькова
ТАСС: В Харькове уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в ТЦ
В Харькове уничтожили военный склад Вооружённых сил Украины (ВСУ), который был оборудован в одном из торговых центров города. Об этом в субботу, 25 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"В Харькове ВСУ используют тактику "живого щита" — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре, который был выявлен [российской] разведкой. По военному объекту в ТЦ "Эпицентр" нанесён ракетный удар", — отметил он в беседе с агентством.
Как сообщал Life.ru, в субботу в Харькове целый день гремели взрывы. Первые были слышны утром. Тогда не уточнялось число хлопков и где именно они прозвучали. Ближе к полудню в городе вновь прозвучал взрыв, аналогичные сообщения появились и вечером. На протяжении всего этого времени в Харьковской области действует воздушная тревога.
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