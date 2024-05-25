Уничтожен военный склад ВСУ, размещённый в ТЦ Харькова

В Харькове уничтожили военный склад Вооружённых сил Украины (ВСУ), который был оборудован в одном из торговых центров города. Об этом в субботу, 25 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"В Харькове ВСУ используют тактику "живого щита" — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре, который был выявлен [российской] разведкой. По военному объекту в ТЦ "Эпицентр" нанесён ракетный удар", — отметил он в беседе с агентством.