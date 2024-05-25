В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Сколько именно было хлопков и где они раздались, не уточняется.
Согласно открытым данным, в регионе и соседней Сумской области объявлена воздушная тревога.
Ранее ВС России нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. В "Украинских железных дорогах" пожаловались, что в результате оказались повреждены, в частности, колея, здания вокзалов и грузовые поезда.
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