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Регион
24 мая, 09:53

Мэр Харькова анонсировал строительство подземного города за €225 млн

В Харькове намерены построить подземный город, с таким анонсом выступил мэр Игорь Терехов. Его площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров, там будут школы, больницы, ТЦ и коворкинг.

"Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове", — цитирует его издание "Страна.ua".

Для проекта ищут инвесторов.

На Украине испугались нового наступления России под Харьковом
На Украине испугались нового наступления России под Харьковом

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в результате российских атак в ночь на 24 мая в Харьковской области оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Разрушения коснулись колеи, здания вокзалов, нерабочих грузовых поездов и одного вагона электрички. В Сети даже были опубликованы фотографии с последствиями. Между тем на пути к Харькову Российская армия взяла уже 49 городов и сёл. Успехи наших бойцов в этом районе признали даже в Пентагоне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Александра Вишнякова
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