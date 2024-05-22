Пентагон признал успехи Российской Армии под Харьковом

В Пентагоне признают, что российские военные добились успехов на Харьковском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов генерал ВВС Патрик Райдер.

Во время мероприятия высокопоставленного американского чиновника попросили уточнить, сколько бойцов ВС РФ участвуют в специальной военной операции. Он не смог назвать конкретную численность, отметив, что на Украине сейчас находятся десятки тысяч российских военнослужащих.

"В районе Харькова они, конечно, проводят новое наступление, добиваются небольших успехов", — преуменьшил достижения Российской Армии Райдер.