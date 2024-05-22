Пентагон признал успехи Российской Армии под Харьковом
Представитель Пентагона Райдер: РФ добивается успехов на Харьковском направлении
В Пентагоне признают, что российские военные добились успехов на Харьковском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов генерал ВВС Патрик Райдер.
Во время мероприятия высокопоставленного американского чиновника попросили уточнить, сколько бойцов ВС РФ участвуют в специальной военной операции. Он не смог назвать конкретную численность, отметив, что на Украине сейчас находятся десятки тысяч российских военнослужащих.
"В районе Харькова они, конечно, проводят новое наступление, добиваются небольших успехов", — преуменьшил достижения Российской Армии Райдер.
О том, что успехи ВС России отнюдь не небольшие свидетельствует сравнение с украинским "контрнаступом" прошлого года. По словам бывшего министра Незалежной Андрея Ревы, российские войска всего за три дня превзошли достижения контрнаступления ВСУ. Нынешнее продвижение российских бойцов на Харьковском направлении некоторые военные эксперты даже называют "вбиванием гвоздя в затылок противника".