Украинские власти не подготовились к российскому наступлению в Харьковской области, из-за чего ВС РФ всего за три дня превзошли успехи контрнаступления ВСУ прошлым летом. Об этом заявил бывший министр социальной политики Незалежной Андрей Рева. По его словам, хвалёные Владимиром Зеленским укрепления на Харьковщине оказались "потёмкинскими деревнями".

"Он Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят... Как только противник начал наступать, оказалось, что [линии обороны] построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены", — сказал Рева.

Обратная ситуация наблюдалась с российскими укреплениями в Запорожской области, которые отличались грамотно расставленными минно-взрывными заграждениями, контрэскарпами для противотанковой обороны и "зубами дракона". По итогам контрнаступа, напомнил Рева, ВСУ смогли продвинуться всего на несколько километров, даже не достигнув той самой "линии Суровикина". Причину он видит в правильно организованной полосе обеспечения.