В Испании предупредили Зеленского о "критических часах" из-за наступления русских
El Pais: Наступление России на Харьков приближает критические часы для Украины
На Украине могут наступить "критические часы" в связи с целым рядом проблем вооружённых сил Незалежной и наступления Армии России на Харьковском направлении. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
"Критические часы на Украине. Российское наступление на Харьков демонстрирует огромную диспропорцию между военным восстановлением Москвы и усталостью Киева", — говорится в материале.
Авторы подчёркивают, что конфликт на Украине перешёл в новую фазу после начала наступательных действий Армии России на Харьковском направлении в мае. При этом ВСУ так и не решили проблему с острым дефицитом бойцов и боеприпасов, несмотря на всё же одобренный США многомиллиардный пакет помощи. El Pais не исключает, что нерешённые трудности, которые испытывают Вооружённые силы Украины, могут привести к медленному обрушению украинского фронта на всём Харьковском направлении.
Напомним, что сейчас Вооружённые силы Российской Федерации активно продвигаются на Харьковском направлении, продолжая теснить противника и освобождая один населённый пункт за другим. При этом сообщают, что наиболее ожесточённая битва происходит за контроль над городом Волчанском. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что Украина может лишиться Харькова, а президент РФ Владимир Путин в свою очередь рассказал, что у России нет планов по взятию областного центра, однако в этом регионе будет создаваться санитарная зона для защиты российских населённых пунктов от обстрелов с территории Незалежной.
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