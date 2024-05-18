На Украине могут наступить "критические часы" в связи с целым рядом проблем вооружённых сил Незалежной и наступления Армии России на Харьковском направлении. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Авторы подчёркивают, что конфликт на Украине перешёл в новую фазу после начала наступательных действий Армии России на Харьковском направлении в мае. При этом ВСУ так и не решили проблему с острым дефицитом бойцов и боеприпасов, несмотря на всё же одобренный США многомиллиардный пакет помощи. El Pais не исключает, что нерешённые трудности, которые испытывают Вооружённые силы Украины, могут привести к медленному обрушению украинского фронта на всём Харьковском направлении.