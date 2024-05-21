На Украине испугались нового наступления России под Харьковом

На Украине ожидают наступления России в Харьковской области на ещё одном направлении. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко.

"Ближайший период будет очень сложным. Возможно, россияне откроют ещё одно из направлений", — сказал он в эфире украинского телевидения, пишет издание "Страна".