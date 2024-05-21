На Украине испугались нового наступления России под Харьковом
"Страна": ВС России могут начать новое наступление в Харьковской области
На Украине ожидают наступления России в Харьковской области на ещё одном направлении. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко.
"Ближайший период будет очень сложным. Возможно, россияне откроют ещё одно из направлений", — сказал он в эфире украинского телевидения, пишет издание "Страна".
По его словам, российские войска имеют достаточно сил и средств, чтобы пробовать на прочность линию обороны ВСУ там, где ранее не совершалось ударно-штурмовых операций. При этом Федоренко думает, что украинские силы смогут удержать Харьков.
Напомним, под Харьковом сейчас ведутся активные боевые действия, Российская армия оттесняет ВСУ и освобождает всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия города на сегодняшний день нет, однако санитарную зону в регионе уже начали создавать. На Западе же считают, что для Украины наступает критическое время.
ТАСС / Алексей Коновалов