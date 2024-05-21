Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 23:11

На Украине испугались нового наступления России под Харьковом

"Страна": ВС России могут начать новое наступление в Харьковской области

На Украине ожидают наступления России в Харьковской области на ещё одном направлении. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко.

"Ближайший период будет очень сложным. Возможно, россияне откроют ещё одно из направлений", — сказал он в эфире украинского телевидения, пишет издание "Страна".

По его словам, российские войска имеют достаточно сил и средств, чтобы пробовать на прочность линию обороны ВСУ там, где ранее не совершалось ударно-штурмовых операций. При этом Федоренко думает, что украинские силы смогут удержать Харьков.

Разворовали: Украинский генерал честно рассказал о ситуации с обороной на фронте
Разворовали: Украинский генерал честно рассказал о ситуации с обороной на фронте

Напомним, под Харьковом сейчас ведутся активные боевые действия, Российская армия оттесняет ВСУ и освобождает всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия города на сегодняшний день нет, однако санитарную зону в регионе уже начали создавать. На Западе же считают, что для Украины наступает критическое время.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров